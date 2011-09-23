ЕС даст Украине 10 млн. евро на укрепление судебной системы

Европейский Союз принял решение выделить Украине 10 млн. евро на финансирование проекта по укреплению судебной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА в своем выступлении на круглом столе на тему: «Роль Верховного Суда в защите прав человека на национальном уровне».

«Мы видим, что состояние верховенства права и защиты прав человека в Украине нуждаются в поддержке. Следовательно, мы приняли решение выделить 10 млн. евро на финансирование проекта по укреплению судебной системы благодаря введению механизма координации наших усилий, которые бы позволили оказать эффективную помощь», - сказал он.

По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, пока Представительство Европейского Союза в Украине не получило от украинской стороны подтверждения в необходимости получить эту помощь. «Мы готовы ее предоставить, когда такое решение будет принято», - добавил он.

По его словам, планируется, что такая помощь будет оказываться в течение следующих четырех лет.

Ж.ТЕЙШЕЙРА также отметил, что страны-члены Европейского Союза подтверждают свою заинтересованность в предоставлении Украине помощи на пути реформирования судебной системы.

Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что судебная реформа в Украине будет играть важную роль в реализации предстоящего соглашения об ассоциации. Он отметил, что уже сейчас эта реформа стоит в повестке дня переговоров об ассоциации.

«Дальнейшие реформы в системе судопроизводства должны обеспечить более высокий уровень независимости, прозрачности и профессионализма судебной системы», - добавил он.

Ж.ТЕЙШЕЙРА напомнил, что помощь Европейского Союза по внедрению Украиной решений, касающихся реформирования судебной системы в 2010 году составила 11 млн. евро.

Он также отметил, что Совет Европы и Европейская Комиссия реализуют проект относительно эффективности и прозрачности судебной системы Украины.

«Этот проект помогает украинским партнерам увеличить прозрачность, независимость и суверенность судебной системы и доверия к этой системе», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА, добавив, что все понимают, что эти изменения будут происходить только путем освобождения страны от последствий прежней системы, которая не позволяла обеспечить полную независимость судебной системы.

Кроме того, он отметил, что в законе о судоустройстве и статусе судей учтены не все замечания Венецианской комиссии.