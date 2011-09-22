На мировых фондовых рынках - резкий обвал

Фондовые рынки в четверг резко обвалились в связи с плохими новостями о состоянии мировой экономики, передает Радио Свобода.

На торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже индекс Доу-Джонса снизился на 3 с лишним процента, курсы акций на основных биржах Европы - более чем на 4 процента.

Российский фондовый рынок упал до уровня более чем годовой давности: индекс РТС снизился на 8 и 6 десятых процента, индекс ММВБ - на 7 и 8 десятых процента.

Президент Всемирного банка Роберт Зеллик заявил в четверг, что мировая экономика находится - как он выразился - в "опасной зоне".