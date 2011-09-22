Отец пострадавшей в теракте вылил мочу врачу на голову

Представитель одной из потерпевших в результате взрыва в минском метро в апреле этого года задержан за хулиганство с особым цинизмом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее постановление частично зачитал сегодня судья Верховного Суда Беларуси Александр ФЕДОРЦОВ на заседании суда по рассмотрению уголовного дела о теракте.

Задержанный Александр КРУТОЙ представлял интересы своей дочери Инессы в суде по делу о теракте в минском метро, так как сама она не в состоянии по состоянию здоровья постоянно присутствовать на процессе. На первом заседании 15 сентября А.КРУТОЙ подал ходатайство о переносе рассмотрения дела до решения вопроса об отмене в Беларуси смертной казни, создания института присяжных заседателей и введения их в процесс.

В постановлении о задержании представителя потерпевшей говорится, что А.КРУТОЙ "17 августа, находясь в кабинете одного из медицинских учреждений Минска, умышленно совершил хулиганские действия с особым цинизмом и пренебрежением к нормам морали. Он вылил содержимое двух банок с мочой на главврача".

По словам И.КРУТОЙ, она не знает, что с ее отцом и ей неизвестно об инциденте, который произошел с участием отца 17 августа и о котором сообщил сегодня судья А.ФЕДОРЦОВ.

В настоящее время А.КРУТОЙ находится в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья, куда отправлен по направлению прокурора. Об этом его родственникам сообщили в Московском РУВД Минска.

Справка УНИАН. А.КРУТОЙ был задержан в Минске вечером 20 сентября по обвинению в хулиганстве с особым цинизмом.

21 сентября в конце судебного заседания И.КРУТАЯ попыталась передать судье А.ФЕДОРЦОВУ, который председательствует в суде над обвиняемыми в теракте, заявление в связи с задержанием по неизвестным причинам ее отца. Однако судья отказался принять заявление.

Справка УНИАН. Взрыв на станции метро "Октябрьская" в Минском метрополитене прогремел в 17.58 11 апреля 2011 года. В результате теракта 11 человек погибли на месте, 4 умерли в больницах. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ст.289 "Терроризм" Уголовного кодекса Беларуси.

15 сентября Верховный Суд Беларуси начал рассмотрение уголовного дела о теракте в минском метро. В совершении теракта обвиняют двух уроженцев Витебска Дмитрия КОНОВАЛОВА и Владислава КОВАЛЕВА, оба 1986 года рождения.