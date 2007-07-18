Президент Бразилии объявил трехдневный траур

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да СИЛВА объявил трехдневный траур в связи с аварией в аэропорту Сан-Паулу, в которой погибли около 200 человек, сообщает AFP.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Airbus A320, заходя на посадку в аэропорту Конгоньяс, выехал со взлетно-посадочной полосы, врезался в заправочную станцию и офисное здание и загорелся.

Ранее, как отмечают СМИ, самолеты уже испытывали сложности при посадке в Конгоньясе из-за недостаточно длинной ВПП, а в день аварии полоса к тому же была скользкой из-за проливного дождя.

По словам спасателей, работающих на месте происшествия, никто из 176 человек, находившихся на борту, не выжил. Погибли также, по предварительным данным, около 20 человек, оказавшихся около здания в момент аварии.

В связи с происшествием аэропорт Конгоньяс был закрыт, рейсы с него перенаправлены в другие аэропорты Сан-Паулу.