Президент Бразилии объявил трехдневный траур

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Никто из пассажиров самолета не выжил
|Луис Инасио Лула да СИЛВА
Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Airbus A320, заходя на посадку в аэропорту Конгоньяс, выехал со взлетно-посадочной полосы, врезался в заправочную станцию и офисное здание и загорелся.
Ранее, как отмечают СМИ, самолеты уже испытывали сложности при посадке в Конгоньясе из-за недостаточно длинной ВПП, а в день аварии полоса к тому же была скользкой из-за проливного дождя.
По словам спасателей, работающих на месте происшествия, никто из 176 человек, находившихся на борту, не выжил. Погибли также, по предварительным данным, около 20 человек, оказавшихся около здания в момент аварии.
В связи с происшествием аэропорт Конгоньяс был закрыт, рейсы с него перенаправлены в другие аэропорты Сан-Паулу.