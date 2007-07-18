Страшная авиакатастрофа в Бразилии: погибли более 200 человек

В результате крушения пассажирского самолета Airbus-320 в Бразилии, в аэропорту г.Сан-Паулу, погибли все пассажиры и члены экипажа. Всего же погибшими числятся более 200 человек, сообщает Reuters.

По словам губернатора штата Сан-Паулу Хосе Серра, спасатели, работающие в настоящее время на месте катастрофы, уверены: из 176 человек (170 пассажиров и 6 членов экипажа), находившихся на борту самолета, не выжил никто.

Ранее бразильское информационное агентство Folha сообщило со ссылкой на заявление руководителя спасательной команды, что в результате аварии могли погибнуть более 200 человек. При этом некоторые из жертв не были пассажирами самолета.

По официальным данным спасателей, на данный момент удалось обнаружить 20 тел погибших. По меньшей мере 12 человек доставлены в больницу.

Airbus-320, принадлежавший бразильской авиакомпании TAM, направлялся из г.Порту-Алегри. При посадке самолет не успел вовремя затормозить на скользкой от дождя взлетной полосе, выехал за ее пределы, пересек оживленную автотрассу, находящуюся рядом с аэропортом, и врезался в заправочную станцию. После взрыва, который буквально разорвал самолет на части, вспыхнул мощный пожар. На место трагедии прибыли десятки пожарных расчетов, а также кареты скорой помощи.

Власти проводят эвакуацию кварталов, прилегающих к месту катастрофы. Все автомагистрали в районе аэропорта перекрыты, что уже привело к колоссальным дорожным пробкам. Терминалы аэропорта в Сан-Паулу заполнены сотнями родственников пассажиров разбившегося лайнера. Многие из них по-прежнему не теряют надежды на чудо - увидеть своих родных и близких живыми.

В памяти бразильцев еще свежа самая страшная до сегодняшнего дня авиакатастрофа в истории страны, произошедшая 29 сентября 2006г. Тогда пассажирский Boeing 737 в небе задел крылом небольшой частный самолет. В результате Boeing перевернулся в воздухе, потерял управление и вскоре рухнул на землю. Все 154 человека, находившиеся на его борту, погибли. Частный самолет получил незначительные повреждения и смог добраться до военного аэродрома, где совершил аварийную посадку. Никто из его пассажиров не пострадал. Виновниками столкновения были названы диспетчеры, которые направили самолеты по воздушному коридору на одной высоте.

РБК