Разведка США заявила об усилении Аль-Каиды

Террористическая группировка "Аль-Каида" активизирует свое присутствие в Ираке и прилагает серьезные усилия для организации новых терактов на территории США, передает агентство Associated Press со ссылкой на данные ежегодного доклада национальной разведки (National Intelligence Estimate).

Доклад, обнародование которого ожидается 17 июля, составлен представителями 16 спецслужб США. Попавшие в руки журналистов Associated Press выдержки свидетельствуют о том, что "Аль-Каеда" практически восстановила технический и человеческий потенциал, необходимый для проведения терактов в США.

В докладе говорится, что террористы "Аль-Каеды" по-прежнему нацелены на проведение крупных терактов, которые должны сопровождаться большим количеством жертв, привести по возможности к тяжелым экономическим последствиям и спровоцировать проявления массовой паники и страха.

При этом, авторы доклада отмечают, что члены "Аль-Каеды" продолжают искать возможности раздобыть химическое, бактериологическое или ядерное оружие и готовы без колебаний его применить.

Кроме того, в качестве "постоянной и растущей угрозы" для США авторы доклада называют ливанскую "Хизбаллу" и другие радикальные группировки (не только мусульманские), которые, по крайней мере, в течение ближайших трех лет будут предстоять серьезную опасность.

Напомним, что просочившаяся ранее в американскую прессу информация об усилении "Аль-Каеды" и ее готовности повторить теракты 11 сентября 2001 года вызвала острую полемику в США. Демократы обвинили республиканцев в том, что их политика не привела к снижению террористической угрозы, в то время как республиканцы упрекнули представителей демократической партии, что они недооценивают уровень опасности.

Глава Министерства национальной безопасности США Майкл Чертофф в интервью телеканалу ABC признал, что, по данным спецслужб, "Аль-Каеда" действительно активизировалась в Пакистане и ряде африканских стран. Однако при этом Чертофф подчеркнул, что не располагает информацией, говорящей о неотвратимости терактов на территории США.

Лента.ру