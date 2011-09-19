Войска Каддафи взяли в плен 17 наемников, среди них - иностранцы

Сторонники лидера ливийской Джамахирии Муамара КАДДАФИ в городе Бени-Валид взяли в плен 17 "наемников", среди которых много иностранцев.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя М.КАДДАФИ Мусу ИБРАГИМА.

"Группа, задержанная в Бени-Валиде (где идут бои между отрядами временного правительства Ливии и сторонниками М.КАДДАФИ), состоит из 17 наемников. Они являются техническими экспертами. Большинство из задержанных - французы, есть два англичанина, один житель Катара и еще один - гражданин одной из азиатских стран", - приводит агентство слова представителя М.КАДДАФИ, сказанные им в интервью сирийскому телеканалу Arrai TV.

По данным агентства, ранее НАТО, а также французские и британские власти отвергали информацию Arrai TV о том, что военнослужащие НАТО взяты в плен сторонниками М.КАДДАФИ, передает РИА «Новости». Как сообщалось, в середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет М.КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и оппозицией.

В ходе почти шести месяцев боевых действий противникам режима М.КАДДАФИ удалось установить контроль почти над всей территорией Ливии. Перелом в боевых действиях наступил в третьей декаде августа, когда силы оппозиции при поддержке авиации НАТО заняли ливийскую столицу Триполи.

В феврале оппозиция сформировала в Бенгази Переходный национальный совет (ПНС), который объявила единственным легитимным органом власти в стране. ПНС признали порядка 60 стран.