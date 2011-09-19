Провалился штурм г.Бени-Валид в Ливии

В Ливии попытки сторонников Национального переходного совета захватить город Бени-Валид потерпели провал, сообщает корреспондент Би-би-си. Под огнем войск Каддафи они вынуждены были отступить.

Войска НПС уже не раз пытались взять город штурмом, начиная с 10 сентября, когда закончились срок их ультиматума и переговоры о сдаче города. Сегодня днем силы НПС заявили, что смогли прорваться к долине, которая теперь отделяет их от основных позиции войск Каддафи в самом городе.

По данным Associated Press, некоторые подразделения ПНС начали атаку без приказа после того, как силы Каддафи открыли артиллерийский огонь по их позициям у северных ворот города.

Города Бени-Валид, Сирт и Сабх остаются последними, еще не перешедшими под контроль НПС. По информации Нацсовета, обороной города руководит сын Каддафи Сейф аль-Ислам. В Бени-Валиде также могут находиться и другие сыновья полковника - Саади и Мутасим.