Китай приватизирует белорусские предприятия

Китайские инвесторы будут принимать участие в приватизации белорусских предприятий. Соответствующее соглашение подписали в воскресенье в Минске министр экономики Белоруссии Николай Снопков и президент Эксимбанка Китая Ли Жогу.

Кроме того, генеральный директор Китайской национальной машиностроительной корпорации Sinomach Сюй Цзянь подписал с Минэкономики страны рамочное соглашение о сотрудничестве по вопросам приватизации предприятий Белоруссии.

"Китайские компании, представители государственных и деловых кругов великого Китая всегда желанные друзья и наши надежные партнеры", - сказал премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович, встречаясь в воскресенье в Минске с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

"Мы заинтересованы в привлечении прямых китайских инвестиций. В этом направлении достигнуты определенные успехи", - приводит его слова РИА Новости.