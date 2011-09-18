В США разбился второй за сутки самолет

В американском штате Западная Вирджиния во время авиашоу разбился одномоторный учебный самолет, сообщает Би-би-си.

Пилот не справился с маневром в ходе группового полета. В результате крушения самолета летчик погиб.

В субботу утром стало известно об авиакатастрофе в Неваде: самолет P-51 времен Второй мировой войны упал перед трибунами из-за чего девять человек, включая пилота, погибли, а более 50 были госпитализированы.