В США разбился второй за сутки самолет
12:11, 18 сентября 2011Мир
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В американском штате Западная Вирджиния во время авиашоу разбился одномоторный учебный самолет, сообщает Би-би-си.
Пилот не справился с маневром в ходе группового полета. В результате крушения самолета летчик погиб.
В субботу утром стало известно об авиакатастрофе в Неваде: самолет P-51 времен Второй мировой войны упал перед трибунами из-за чего девять человек, включая пилота, погибли, а более 50 были госпитализированы.
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