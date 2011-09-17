За Каддафи назначена награда 2 миллиона долларов

Местонахождение свергнутого лидера ливийской Джамахирии Муамара Каддафи на данный момент неизвестно, заявил в субботу представитель военных сил Переходного национального совета (ПНС) Ливии полковник Ахмед Омар Бани, сообщает Reuters.

Ранее западные СМИ со ссылкой на представителей ПНС сообщали, что Каддафи, вероятно, скрывается в городе Бени-Валид, где часть его армии дважды за последнюю неделю отбила штурм сил ПНС. Кроме того, ряд СМИ сообщал, что Каддафи может скрываться в своем родном городе Сирт, который также удерживают лояльные ему подразделения.

"На данный момент у нас нет разведданных или какой-либо конкретной информации о его (Каддафи) местонахождении", - цитирует полковника РИА Новости.

Бани также пояснил, что, если бы кто-то из жителей Триполи знал, где находится бежавший лидер Джамахирии, его бы сразу выдали новым властям, которые объявили за поимку Каддафи награду в 2 миллиона долларов.