Меркель и Путина выдвинули на китайскую премию мира имени Конфуция

Премьер-министр России Владимир ПУТИН стал претендентом на "премию мира имени Конфуция", которую вручают в Китае.

Как передает Agence France-Presse, помимо российского премьера в список номинантов, оглашенный 17 сентября в Пекине организаторами премии, попали канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ, президент ЮАР Джейкоб ЗУМА, создатель гибридного риса Юань ЛУНПИН. Помимо них, претендентом на премию назван панчен-лама - второй по старшинству лама в тибетском буддизме, который должен распознать реинкарнацию далай-ламы. Речь идет о Гьялцэне НОРБУ, которого назвали панчен-ламой власти Китая. Правительство Тибета в изгнании считает панчен-ламой пропавшего 15 лет назад Гендуна Чокьи НЬИМУ, на которого указал Далай-лама.

Лауреат премии Конфуция станет известен 9 декабря, за сутки до церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло. Денежная часть премии составляет 100 тысяч юаней (около 16 тысяч долларов).

Представитель оргкомитета премии заявил, что китайская награда не является аналогом или конкурентом Нобелевской премии мира, однако выгодно отличается от нее благодаря тому, что учитывает интересы Востока. По его словам, в отборе номинантов принимали участие 20 представителей китайской науки и искусства. Панчен-лама был выдвинут на премию за создание "гармонии в Китае", а А.МЕРКЕЛЬ за заслуги в стабилизацию обстановки в Европе. По каким причинам в список претендентов на китайскую премию были включены В.ПУТИН и Дж.ЗУМА, не сообщается.

О создании премии имени Конфуция стало известно в декабре 2010 года незадолго до того, как в Норвегии состоялась церемония вручения Нобелевской награды китайскому диссиденту Лю СЯОБО. Первым лауреатом "Конфуцианской" премии стал бывший вице-президент Тайваня Лянь ЧЖАНЬ. Награду он получать отказался.

Ранее организаторы и члены жюри китайской премии мира отрицали какую-либо связь с правительством Китая. Позже, объявляя номинантов второй "Конфуцианской" премии, представитель оргкомитета открыто заявил, что учредителем премии является организация, которую курирует министерство культуры Китая.