В Мюнхене открылся «Октоберфест»

В Мюнхене открылся пивной фестиваль «Октоберфест».

Как сообщает NEWSru, тысячи баварцев и гостей этой самой большой немецкой федеральной земли устремились на мюнхенский Терезиенвизе (Луг Терезы), где на площади в 34 га под сине-белыми баварскими флагами был дан старт фестивалю.

Открылся "Октоберфест" по традиции ровно в полдень по местному времени торжественной церемонией распечатывания деревянной бочки свежесваренного пива с участием обер-бургомистра Мюнхена Кристиана УДЕ и почетных гостей. Первая кружка была преподнесена премьер-министру Баварии Хорсту ЗЕЕХОФЕРУ, сообщает ИТАР-ТАСС.

Главное действо проводимого в 178-й раз народного праздника будет проходить на зеленых лужайках мюнхенского парка отдыха Терезиенвизе. Любители свежесваренного пива приходят на праздник в национальных костюмах.

Проводимый с 1810 года праздник признан крупнейшим в мире. Под звуки гимна пивного баварского действа "Выпьем за то, чтобы все было благополучно" кружки поднимут более 6 млн. любителей пива. Они оставят здесь не менее 960 млн. евро. Цена литровой кружки пива, которая здесь называется "мас", составляет 9 евро 20 центов, что на 3,6% дороже, чем в прошлом году.

Праздник продлится до 3 октября. Практически все места в мюнхенских отелях на ближайшие 17 праздничных дней забронированы, многие - за полгода и более. В интересах мюнхенцев на празднике отменено резервирование столов. Ранее этим правом активно пользовались туристические компании, торговавшие местами в шатрах.

Праздник пива проходит в обстановке повышенных мер безопасности. В Мюнхен стянуты крупные силы полиции и пограничной службы из Баварии и других федеральных земель. Для предотвращения возможных инцидентов вокруг парка "Терезиенвизе" образована зона безопасности, где полиция осуществляет контроль всех входящих.

"Октоберфест" зародился 12 октября 1810 года, когда баварский кронпринц Людвиг женился на принцессе Терезе фон Заксен-Хильдбургхаузен. По случаю знаменательного события они устроили всенародный праздник и скачки на поляне перед городскими воротами, которая с тех пор в честь невесты получила имя Терезиенвизе.