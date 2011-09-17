В горах Северной Осетии погиб украинский альпинист

В МИД Украины подтверждают гибель украинского альпиниста в горах Республики Северная Осетия - Алания.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По информации Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону, шестеро туристов из Харькова 10 сентября вышли на маршрут 2-й категории сложности и планировали завершить поход 27 сентября. Однако 16 сентября в 21.40 компетентные органы Республики Северная Осетия - Алания получили сообщение о смерти украинского альпиниста.

На место происшествия отправилась поисково-спасательная группа.

Указанное дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону и Департаменте консульской службы МИД Украины.