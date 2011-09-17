Самолет упал на зрителей в США

Жертвами падения на трибуну небольшого самолета в американском штате Невада стали по меньшей мере 12 человек, среди них известный в США пилот, сообщает РИА Новости. Из 75 пострадавших 25 находятся в критическом состоянии.

Трагедия произошла в городе Рино, где проводился Национальный чемпионат по самолетному спорту.

Как сообщил на пресс-конференции организатор шоу, пилот одноместного истребителя P-51 Mustang времен Второй мировой войны, Джимми Ливорд, вероятно, не справился с управлением, и самолет упал на людей, наблюдавших за шоу.

Как говорится на сайте Ливорда, он был очень опытным пилотом, принимал участие более чем в 120 шоу и чемпионатах, в качестве пилота-каскадера снялся в нескольких фильмах.