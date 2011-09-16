Путин поручит Таможенный союз Христенко

Премьер-министр России Владимир Путин пообещал премьерам Белоруссии и Казахстана, что Виктор Христенко оставит пост первого министра промышленности и торговли и будет заниматься проблемами Таможенного Союза, пишет газета "Ведомости".

"Сейчас Христенко сдает дела в министерстве и уже несколько месяцев занимается переговорами по подготовке нового договора о комиссии Таможенного союза (ТС)", - сообщает газета со ссылкой на источники в правительстве.

В июле 2011 года министр промышленности и торговли Виктор Христенко опроверг слухи о своей возможной отставке с поста министра в связи с назначением на должность спецпредставителя РФ в Таможенном Союзе. "Это две должности - через запятую... Я буду совмещать", - прокомментировал он тогда ситуацию РИА Новости.