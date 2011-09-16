В Сирии образовано альтернативное правительство страны

Группа сирийских оппозиционеров согласовала состав альтернативного правительства страны – Сирийского национального совета, сообщает Радио Свобода.

Встреча примерно 140 сирийских активистов, включая тех, кто проживает сейчас за рубежом, и около 70 диссидентов, не покидавших Сирию, проходила в течение нескольких дней в Стамбуле. Участники форума подчеркнули, что ставят своей задачей смещение с поста президента Сирии Башара Асада в ближайшие полгода, после чего в стране будут сформированы новые органы власти.

По данным ООН, с момента начала в Сирии массовых антиправительственных выступлений с требованием отставки Асада жертвами репрессий со стороны правительственных сил стали около 2600 человек.