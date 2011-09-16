Результаты выборов в Дании (экзит-пол)

Оппозиционные левые партии во главе с социал-демократами лидируют на парламентских выборах в Дании, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение и опрос избирателей на выходе с участков.

По данным исследования, у левой оппозиции - 90 мандатов из 179 имеющихся в парламенте (51,1% голосов избирателей), у правящей консервативной коалиции - 85 мандатов (48,9%).

Если результаты этого и других экзит-полов, которые начали публиковаться в Дании за два часа до закрытия избирательных участков, подтвердятся, то это означает, что после десятилетнего правления либерально-консервативной коалициии у власти может оказаться левое правительство.

Левый оппозиционный блок представлен четырьмя партиями - социал-демократической, Социалистической народной партией, Красно-зеленым альянсом и лево-либеральной "Радикале Венстре".

Другой новостью выборов может стать тот факт, что впервые в политической истории Дании правительство возглавит женщина - лидер социал-демократов Хелле Торнинг-Шмидт.

В парламенте страны заседают 179 депутатов, выбираемых на четыре года. Четверо из 179 депутатов избираются от Фарерских островов и Гренландии.