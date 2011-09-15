Бузек назвал три приоритета Восточного партнерства

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК считает, что основными целями “Восточного партнерства” должны стать экономическое сотрудничество, развитие демократии и либерализация визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Европарламента заявил сегодня в Страсбурге на открытии сессии Парламентской Ассамблеи ЕвроНЕСТ (Европарламент – парламенты стран - участниц “Восточного партнерства”).

“Вопросы, связанные с Африкой и Ближним Востоком, сейчас, как говорят, “в моде”, однако я могу сказать, что вопросы восточных соседей также всегда будут важными для ЕС”, - отметил Президент Европарламента.

Он подчеркнул, что открытие рынков Европы для стран “Восточного партнерства” и открытие их рынков будут способствовать экономическому сотрудничеству между ЕС и восточными соседями, а следовательно – и благосостоянию граждан в этих странах.

Вместе с тем Е.БУЗЕК обратил внимание на важность демократических реформ.

“Не может быть долговременной стабильности без демократии, без верховенства права”, - сказал он.

Третьим приоритетом “Восточного партнерства” Президент Европарламента назвал либерализацию визового режима.

“Открытие границ для граждан. Это люди должны интегрироваться, а не правительства. И поэтому вопрос либерализации визового режима очень важен для нас”, - сказал Е.БУЗЕК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Страсбурге начала работу первая сессия Парламентской Ассамблеи ЕвроНЕСТ, в которой принимают участие депутаты Европарламента, а также парламентов пяти стран - участниц “Восточного партнерства”: Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Депутаты парламента Беларуси пока не принимают участие в работе Ассамблеи по политическим причинам.

Сегодня депутаты планируют одобрить доклад с рекомендациями для саммита “Восточного партнерства”, который состоится 29-30 сентября в Варшаве, резолюцию по Беларуси, а также План работы на 2011-2012 годы.