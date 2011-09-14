В Беларуси иностранцы могут расплачиваться валютой

Национальный банк Беларуси разрешил субъектам хозяйствования – резидентам проводить расчеты в иностранной валюте при оказании ряда услуг физлицам-нерезидентам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее письмо Нацбанка №31-13/608 от 13 сентября направлено всем банкам для применения в работе и информирования своих клиентов.

Как сообщает управление информации Нацбанка, это должно повысить заинтересованность субъектов хозяйствования - резидентов в наращивании экспорта услуг, а также стимулировать поступление экспортной валютной выручки в страну.

Выданное разрешение охватывает туристические услуги, медицинские, услуги в сфере гостиничного бизнеса, услуги оздоровительных учреждений (санаториев, профилакториев, домов отдыха, турбаз), по обучению, стажировке и повышению квалификации.

В соответствии с принятым решением расчеты в иностранной валюте за перечисленные услуги могут осуществляться путем внесения физлицом-нерезидентом наличной иностранной валюты в кассу банка для ее зачисления на счет резидента.

«Таким образом, на основании выданного разрешения любой субъект хозяйствования, оказывающий названные услуги физическим лицам - нерезидентам, вправе без прохождения его должностными лицами тестирования в Нацбанке на знание норм валютного законодательства получать иностранную валюту посредством проведения расчетов через кассу банка, минуя кассу предприятия», - поясняют в Национальном банке.

Как отмечают в Нацбанке, преимуществом осуществления таких расчетов является снижение издержек предприятия (отсутствует необходимость в организации работы кассы предприятия, найме кассового работника, закупке справочных материалов и специальных технических средств для определения подлинности и платежности наличной иностранной валюты, оплате инкассации в банк валютной выручки).