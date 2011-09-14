Лукашенко помиловал еще 11 оппозиционеров

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО помиловал еще 11 осужденных участников массовых беспорядков в Минске в конце 2010 года.

Их фамилии пока не называются, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее другим указом А.ЛУКАШЕНКО помиловал 13 человек, которые проходили по уголовному делу о волнениях в конце прошлого года.

Всего к уголовной ответственности привлекли более 40 человек. Среди них несколько экс-кандидатов в президенты Беларуси. Некоторые из них – Андрей САННИКОВ, Дмитрий УСС и Николай СТАТКЕВИЧ – уже приговорены к срокам от 5-ти до 6-ти лет лишения свободы.