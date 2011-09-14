Грузия сократит долю государства в национальной нефтегазовой компании

Власти Грузии решили в законодательном порядке сократить долю государственного участия в национальной нефтегазовой компании страны.

По информации парламента, изменения в закон "О нефти и газе" вводятся по инициативе законодательного органа.

До сих пор, согласно действующему законодательству, государству должно принадлежать 75% акций нефтегазовой компании, а по новому закону "государству будет гарантировано более 50% участия". Соответственно, если до сих пор Грузия имела право вывести на международные биржи только 25% акций, то со вступлением в силу нового закона она сможет продать до 49%. То есть, пояснили в парламенте, контрольный пакет в стратегически важных объектах Грузии, включая магистральный газопровод, останется за государством.

Оппозиционные партии, замечает РосБизнесКонсалтинг, выступили против отчуждения магистрального газопровода и железной дороги страны - они опасаются, что эти объекты попадут в руки российского государства, и ранее претендовавшего на их приобретение. По утверждению Национал-демократической партии Грузии, газопроводом уже заинтересовались в Армении, Азербайджане и России. "Если и продавать акции, то только местным, грузинским инвесторам", - заявили в партии.

По словам одного из лидеров "Свободных демократов", правительство решило продать акции газопровода и железной дороги для пополнения бюджета страны.

"Сейчас не время продажи даже малой части акций этих объектов. Опасность состоит в том, что заполучить их хотят в первую очередь соседние страны, что не входит в интересы населения Грузии", - сказал он.