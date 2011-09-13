МВФ назвал условие кредита для Беларуси
22:12, 13 сентября 2011Мир
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Пока сохраняются разногласия
Международный валютный фонд готов предоставить кредит Беларуси лишь в случае, если власти этой страны проявят твердое намерение осуществить экономические реформы, сообщает Радио Свобода.
Об этом заявил во вторник глава миссии МВФ в Минске Крис Джарвис. Он сообщил, что представители фонда вернутся в Беларусь в октябре – для новых переговоров.
По словам Джарвиса, между МВФ и Минском сохраняются разногласия по вопросу о ряде направлений реформ, необходимых для вывода белорусской экономики из кризиса.
По оценкам правительства Беларуси, для решения насущных финансовых проблем Минску может потребоваться до восьми миллиардов долларов.
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