МВФ назвал условие кредита для Беларуси

Международный валютный фонд готов предоставить кредит Беларуси лишь в случае, если власти этой страны проявят твердое намерение осуществить экономические реформы, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил во вторник глава миссии МВФ в Минске Крис Джарвис. Он сообщил, что представители фонда вернутся в Беларусь в октябре – для новых переговоров.

По словам Джарвиса, между МВФ и Минском сохраняются разногласия по вопросу о ряде направлений реформ, необходимых для вывода белорусской экономики из кризиса.

По оценкам правительства Беларуси, для решения насущных финансовых проблем Минску может потребоваться до восьми миллиардов долларов.