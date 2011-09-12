Китай признал новую власть в Ливии

Долго сомневались, но решились

Китай признал Переходный национальный совет "правящей властью Ливии, и представителями ливийского народа", сообщили в понедельник китайские СМИ. Заявлению китайских властей предшествовали несколько недель неопределенности по поводу того, когда Пекин официально признает правительство повстанцев. Китай оставался одной из немногих стран, не желающих признавать ПНС, замечает Би-би-си.

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