Египет передумал ужесточать визовый режим

Власти Египта отменили ранее принятое решение об усилении мер визового контроля, передает Associated Press. Ранее сообщалось, что со следующей недели для пересечения границы гражданам стран, которые до этого пользовались упрощенной схемой, придется оформлять документы заранее.

Как отметил министр туризма Египта Мунир Фахри Абдель Нур, кабинет в полном составе сошелся во мнении, что "местная и иностранная реакция по поводу озвученных мер - ясный сигнал о негативных последствиях для туристического сектора страны".

Решение о введении процедуры предварительного оформления виз для иностранцев, пересекающих египетскую границу, было озвучено 9 сентября. Новые правила относились к гражданам, прибывающим в Египет из США, стран Европы, Австралии, Персидского залива, Латинской Америки и Азии. При этом туристическим группам, как и раньше, разрешалось проходить упрощенное визовое оформление в аэропортах.

Туристическая отрасль для Страны пирамид крайне важна: ее оборот до событий "арабской весны" составлял более 13 млрд долл.

РБК