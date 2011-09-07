Два взрыва прогремели в Пакистане: 21 погибший

Жертвами двух мощных взрывов, прогремевших в городе Кветта на юго-западе Пакистана, по последним данным, стал 21 человек, 40 получили ранения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Взрывы произошли рядом со зданием правительства юго-западной пакистанской провинции Белуджистан. Кветта является административной столицей этой провинции.

По данным пакистанского телеканала Geo TV, заминированный автомобиль, за рулем которой был террорист-смертник, врезался в машину, припаркованную рядом с правительственным зданием.

После взрыва в здание ворвался другой злоумышленник и начал стрельбу. Он подорвал себя при попытке охранников его обезвредить.

Пока ни одна из действующих в Пакистане террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.