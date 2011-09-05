НАТО: операция в Ливии близка к завершению

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО продолжит свои операции в Ливии до тех пор, пока Национальный переходный совет (НПС) Ливии не продемонстрирует, что способен защищать мирных жителей без поддержки Альянса, сообщает Би-би-си.

Он также сказал, что операция НАТО в Ливии приблизилась к успешному окончанию, однако еще не достигла его.

Однако, он считает, это вскоре произойдет.