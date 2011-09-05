Снижение кредитного рейтинга может стоить Франции 5 млрд евро в год

Возможная потеря высшего кредитного рейтинга ААА может обернуться для Франции потерями до 5 млрд евро (7,1 млрд долл.) в год. Такое заявление сделала министр бюджетного планирования Франции Валери Пекресс, передает Reuters.

"Потеря высшего кредитного рейтинга подтолкнет Францию к более активным внешним займам. Кроме того, возрастут процентные ставки по госбумагам, что незамедлительно приведет к ежегодным потерям до 5 млрд евро в год. А 5 млрд евро - это, например, бюджет Министерства юстиции", - заявила она, призвав коллег по правящей партии быть более осторожными.

Недавно Франция стала объектом неподтвержденных слухов о возможном понижении ее кредитного рейтинга, в результате чего сильно пострадали французские банки, чьи акции резко пошли вниз, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Для противостояния кризису, охватившему еврозону, правительство Франции приняло ряд мер по снижению бюджетного дефицита на 12 млрд евро за 2011-2012 гг. в основном за счет отмены налоговых льгот и введения налога для богатых.