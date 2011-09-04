Дочь президента Азербайджана вышла замуж
20:10, 04 сентября 2011Мир
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В приданое - авиахолдинг из 23 компаний
Свадьба 22-летней Арзу Алиевой и 23-летнего Самеда Курбанова прошла в субботу в Баку, сообщает Радио Свобода.
Самед Гурбанов - единственный сын известного в России предпринимателя Айдына Гурбанова, одного из создателей Всероссийского азербайджанского Конгресса, скончавшегося в 2003 году.
Арзу - совладелица Silk way Holding, предоставляющего услуги в международном аэропорту Азербайджана и в авиационной сфере и состоящего из 23 компаний с капиталом в несколько десятков миллионов евро и 3000 сотрудников.
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