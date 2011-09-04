В Кабуле соберется "антинаркотический квартет"

Делегация Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ФСКН) России во главе с директором Виктором Ивановым прибыла в Кабул на второе заседании Центрально-Азиатского антинаркотического квартета, сообщил РИА Новости источник в министерстве по борьбе с наркотиками Афганистана.

Свои страны в "квартете" представляют ФСКН РФ, министерства по борьбе с наркотиками Афганистана и Пакистана, а также Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана. Квартет призван вырабатывать и реализовывать меры по снижению производства и незаконного оборота наркотиков.

Первое заседание четверки, которая была создана согласно решению президентов указанных государств, прошло в декабре 2010 года в Москве. На той встрече министр по борьбе с наркотиками Афганистана Зарар Мокбель предложил проводить заседания ежегодно и организовать второй форум в Кабуле. Ранее Мокбель разослал приглашения главам антинаркотических ведомств трех государств для участия во втором заседании, отметил источник.