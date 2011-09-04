Куба не признала новые власти Ливии

Кубинский МИД заявил о том, что Гавана не признает Переходный национальный совет Ливии, обвинив НАТО в убийстве тысяч мирных граждан, а ООН - в пособничестве захватнической войне на ливийской территории.

МИД страны заявил, что, политика НАТО в регионе направлена на создание условий, способствующих военной интервенции в Сирии, потребовав прекращения иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны.

"Республика Куба не признает ни Переходный национальный совет, ни другие временные органы власти (в Ливии), и признает лишь то правительство, которое будет создано в этой стране легитимным образом и без иностранного вмешательства, путем (выражения) свободной, суверенной и единственной воли братского сирийского народа", - цитирует заявление РИА Новости.

Североатлантический альянс, отмечает кубинский МИД, "под неуклюжим предлогом" защиты гражданского населения, уничтожил тысячи гражданских лиц, не заметил конструктивных инициатив Африканского союза и других стран.

Кроме того, утверждает Гавана, альянс "нарушил проблемные резолюции, навязанные Совету Безопасности ООН", в частности, "при нападении на гражданские объекты, финансировании и поставках вооружений одной из сторон, и развертывании оперативного и дипломатического персонала на территории".

МИД заявил, что приступил к отзыву кубинского дипперсонала из страны.