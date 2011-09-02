Болгария передумала списывать долги Каддафи

Правительство Болгарии пересматривает решение о списании долгов прежнего ливийского режима, принятое четыре года назад в обмен на освобождение пяти болгарских медсестер, сообщает Би-би-си.

В мае 2004 года суд Ливии признал медсестер, а также палестинского врача, виновными в умышленном заражении сотен детей вирусом ВИЧ, и приговорил их к расстрелу. Подсудимые всячески отрицали свою вину, международные правозащитники указывали на то, что процесс носил предвзятый характер.

С осуждением приговора выступили многие страны и организации.

Добиться отмены смертного приговора и возвращения врачей на родину удалось лишь после того, как София простила Триполи долги на сумму более чем 50 миллионов долларов.

Сейчас, после свержения Каддафи, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что сделка была кабальной. По его словам, правительство Болгарии потребует от новых ливийских властей вернуть деньги, которые задолжал режим полковника.