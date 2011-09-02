Каддафи призвал к партизанской войне

Свергнутый ливийский лидер Муамар Каддафи призвал своих сторонников вести партизанскую войну. "С каждым днем сопротивление должно усиливаться, готовьтесь к партизанской войне, войне в городах, сопротивление должно вестись по всей территории Ливии", - сказал Каддафи во втором за несколько часов аудиообращении.

Бывший глава Джамахирии заявил, что после падения Триполи его родной город Сирт стал "столицей сопротивления", и посоветовал НАТО прекратить бомбардировки, так как это, по его словам, "не сломит народное сопротивление". "Наши племена вооружились, их невозможно победить с помощью авиаударов", - добавил он.

Запись выступления Каддафи транслировал в четверг поздно вечером спутниковый телеканал "Ар-Рай", вещающий из столицы Сирии Дамаска.

В настоящее время, напоминает РИА Новости, ливийские повстанцы контролируют большую часть Ливии, в том числе столицу страны Триполи. Сторонники Каддафи сохраняют контроль над несколькими населенными пунктами, крупнейший из которых - город Сирт на побережье Средиземного моря.

Переходный национальный совет (ПНС) Ливии выдвинул ультиматум сторонникам Каддафи, предложив до 10 сентября сложить оружие.