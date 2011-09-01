США за продолжение военной операции в Ливии
Госсекретарь выступила в Париже
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что военная операция в Ливии должна продолжаться до тех пор, пока гражданским лицам угрожает опасность, передает Reuters.
В Париже, на специальной конференции по послереволюционному устройству Ливии, она призвала новые ливийские власти способствовать межнациональному примирению, и не устраивать акты возмездия.
Глава госдепартамента заявила, что новое правительство обязано обеспечить безопасность военных складов, захваченных у армии Каддафи, подчеркнув, что иприт, ПЗРК и другое оружие должны находиться в безопасности.
Кроме того, Х.Клинтон призвала новые власти в стране заботиться о правах человека в Ливии, в том числе - о правах этнических меньшинств и женщин.
Глава Госдепа США призвала другие государства разморозить счета, ранее принадлежавшие М.Каддафи и его окружению, и передать средства новому ливийскому правительству для восстановления страны после войны.
Санкции с Ливии должны быть сняты, по ее словам, "в разумном порядке", и новые ливийские власти должны быть представлены в ООН.