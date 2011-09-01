США за продолжение военной операции в Ливии

Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что военная операция в Ливии должна продолжаться до тех пор, пока гражданским лицам угрожает опасность, передает Reuters.

В Париже, на специальной конференции по послереволюционному устройству Ливии, она призвала новые ливийские власти способствовать межнациональному примирению, и не устраивать акты возмездия.

Глава госдепартамента заявила, что новое правительство обязано обеспечить безопасность военных складов, захваченных у армии Каддафи, подчеркнув, что иприт, ПЗРК и другое оружие должны находиться в безопасности.

Кроме того, Х.Клинтон призвала новые власти в стране заботиться о правах человека в Ливии, в том числе - о правах этнических меньшинств и женщин.

Глава Госдепа США призвала другие государства разморозить счета, ранее принадлежавшие М.Каддафи и его окружению, и передать средства новому ливийскому правительству для восстановления страны после войны.

Санкции с Ливии должны быть сняты, по ее словам, "в разумном порядке", и новые ливийские власти должны быть представлены в ООН.