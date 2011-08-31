Жертвами терактов в Грозном стали 8 человек

В результате терактов в Грозном погибли 8 человек, 18 человек ранены.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Чечни. На месте работает следственно-оперативная группа, отрабатываются все версии происшедшего.

Взрывы в Грозном прогремели накануне. В первом случае террористом был совершен при попытке его задержания. Второй взрыв прогремел, когда на месте предыдущего происшествия собрались сотрудники правоохранительных органов и прохожие.

ICTV