Жертвами терактов в Грозном стали 8 человек
08:44, 31 августа 2011Мир
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В результате терактов в Грозном погибли 8 человек, 18 человек ранены.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Чечни. На месте работает следственно-оперативная группа, отрабатываются все версии происшедшего.
Взрывы в Грозном прогремели накануне. В первом случае террористом был совершен при попытке его задержания. Второй взрыв прогремел, когда на месте предыдущего происшествия собрались сотрудники правоохранительных органов и прохожие.
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