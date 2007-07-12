Польша наградит Рейгана за борьбу с социализмом

Польша посмертно наградит бывшего президента США Рональда Рейгана одной из самых почетных наград страны. Президент Польши Лех Качиньский передаст орден "Белого орла" вдове бывшего главы Соединенных Штатов Нэнси Рейган. Таким образом Варшава хочет отметить роль Р.Рейгана в борьбе с социализмом в Европе и в завершении холодной войны, передает Associated Press.

По данным соцопросов, сами американцы считают Р.Рейгана лучшим президентом своей страны со времени окончания Второй мировой войны.

Напомним, что 93-летний Р.Рейган встретил смерть 5 июня 2004 года в собственном доме в штате Калифорния. 10 лет бывший глава Белого дома сражался с болезнью Альцгеймера, которая вконец подорвала его силы. День его похорон был объявлен в США днем траура.

Рональд Рейган прославился еще в 1950-е годы как голливудский актер. Позже он сменил несколько профессий, после чего подался в политику. В 1966 году он был избран губернатором Калифорнии и пробыл на этой должности два срока. В 1981 году Р.Рейган был избран президентом США.

Главным достижением Рональда Рейгана во внешней политике стало подписание ряда договоров с Михаилом Горбачевым, фактически положившим конец холодной войне. Многие политологи говорят о том, что именно Р.Рейган, воспользовавшись трудностями Советского Союза, сумел фактически одержать победу над "восточным блоком".

Впрочем, в США Р.Рейган известен, скорей, не как борец с мировым коммунизмом, а как человек, при котором Америка вышла из экономического застоя.

РБК