Польша наградит Рейгана за борьбу с социализмом

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|Рональд Рейган
По данным соцопросов, сами американцы считают Р.Рейгана лучшим президентом своей страны со времени окончания Второй мировой войны.
Напомним, что 93-летний Р.Рейган встретил смерть 5 июня 2004 года в собственном доме в штате Калифорния. 10 лет бывший глава Белого дома сражался с болезнью Альцгеймера, которая вконец подорвала его силы. День его похорон был объявлен в США днем траура.
Рональд Рейган прославился еще в 1950-е годы как голливудский актер. Позже он сменил несколько профессий, после чего подался в политику. В 1966 году он был избран губернатором Калифорнии и пробыл на этой должности два срока. В 1981 году Р.Рейган был избран президентом США.
Главным достижением Рональда Рейгана во внешней политике стало подписание ряда договоров с Михаилом Горбачевым, фактически положившим конец холодной войне. Многие политологи говорят о том, что именно Р.Рейган, воспользовавшись трудностями Советского Союза, сумел фактически одержать победу над "восточным блоком".
Впрочем, в США Р.Рейган известен, скорей, не как борец с мировым коммунизмом, а как человек, при котором Америка вышла из экономического застоя.