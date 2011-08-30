В украинском МИД не знают, где деньги Каддафи

Министерство иностранных дел Украины не подтверждает информацию об участии украинских военнослужащих в боевых действиях в Ливии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«По нашей информации, украинских военнослужащих на территории Ливии нет. Что касается информации, которая время от времени распространяется, это наподобие слухов, которые трудно комментировать», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, властям Украины также неизвестно о каких-либо активах Муамара КАДДАФИ, которые якобы находятся в Украине. «Нет. Мне ничего не известно», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации ряда СМИ со ссылкой на Переходный национальный совет Ливии, в Абу Салими взято в плен около 200 человек, в основном наемников из африканских стран. Также задержано несколько десятков снайперов, 15 из них, как утверждают представители совета, граждане Украины.