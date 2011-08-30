США не считают легитимными выборы в Абхазии

США считают прошедшие в Абхазии выборы не легитимными и вновь заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

"США не признают легитимность результатов так называемых выборов в грузинском регионе Абхазии 26 августа. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно-признанных границах", - сказала официальный представитель госдепартамента Виктория Нуланд.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также призвала Россию выполнять условия соглашения о прекращении огня, заключенного после конфликта в 2008 году.

"Мы призываем Россию выполнять обязательства в рамках соглашения о прекращении огня, включая вывод войск на предконфликтные позиции и предоставить свободный доступ в регион гуманитарной помощи", - цитирует РИА Новости.