В Нью-Йорке бушует ураган «Айрин»

Ураган «Айрин», пониженный в силе до тропического шторма, бушует в Нью-Йорке.

Скорость ветра внутри циклона составляет около 120 км/час, и, по словам синоптиков, верхние этажи небоскребов ощущают стихию в полной мере, сообщает «Голос Америки».

В городе впервые за всю историю не работает метро, не ходят автобусы и поезда, закрыты все три аэропорта, отменены тысячи рейсов.

Накануне власти эвакуировали около 375 тысяч человек из наиболее опасных частей города.

Национальный метеоцентр США прогнозирует, что в конце дня «Айрин» покинет Нью-Йорк и двинется в сторону Бостона, а оттуда - в Канаду.

Стихия уже ударила по самым густонаселенным штатам страны. В Северной Каролине и Вирджинии около миллиона домов и предприятий остаются без электричества. Столько же – в Мэриленде, Делавэре, Пенсильвании, Нью-Джерси и Вашингтоне, где прерваны многие линии электроснабжения. Обесточены реакторы двух АЭС. Как передали компетентные структуры, утечки радиации не произошло, а неполадки относятся к разряду «нестандартных происшествий».

Как сообщал УНИАН, в результате урагана "Айрин" в США погибли десять человек.