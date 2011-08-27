США: Пекин наращивает ядерный арсенал

Китай увеличивает свой ядерный арсенал за счет новых ракет мобильного базирования с разделяющимися боеголовками, пряча их в подземных бункерах, сообщает газета Washington Times со ссылкой на ежегодный доклад министерства обороны США, посвященный военной мощи КНР.

Как отмечается в документе, Китай, предположительно, обладает 75 ядерными ракетами дальнего радиуса действия, в том числе межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) DF-31 и DF-31A. Также на вооружении китайской армии имеются 120 ракет средней и промежуточной дальности.

По данным составителей доклада, Китай "количественно и качественно совершенствует свои стратегические ракетные силы".

"Вероятно, Пекин будет продолжать вкладывать значительные ресурсы для поддержания ограниченных ядерных сил... для гарантий того, что Народно-освободительная армия Китая сможет нанести ответный ядерный удар", - цитирует доклад РИА Новости.

Впервые в таком документе утверждается, что Китай, возможно, разрабатывает третью дорожно-мобильную МБР, способную нести разделяющуюся боеголовку.

Также в докладе содержатся новые детали того, какие усилия предпринимаются КНР для развития противоракетной обороны. Отмечается, что Китай проводит испытания ракет-перехватчиков как части системы ПРО.

По оценкам Пентагона, Китай построил также первую подводную лодку класса Цзинь, оснащенную баллистическими ракетами JL-2, которые находятся в испытательной стадии.

По мнению американских экспертов, Китай создал на севере подземные сооружения, соединенные тоннелями протяженностью более чем 4,8 тысячи километров. В этих сооружениях хранятся ракеты и ядерные боеголовки, а также командный бункер, укрепленный на случай ядерного удара.

Washington Times приводит слова военного эксперта по Китаю Ричарда Фишера о том, что Пекин не раскрывает своих ракетных планов, поэтому "сейчас просто не время рассматривать дальнейшие сокращения ядерных сил, что собирается делать администрация Обамы".

Впервые в докладе Пентагона говорится о том, что Китай разрабатывает ПРО с применением невзрывных высокоскоростных перехватчиков, которые могут сбивать ракеты и другие летательные средства на высоте до 80 километров. Американцы обращают внимание на то, что в Китае критикуют США за развитие подобных средств ПРО.

В докладе, по данным Washington Times, приводятся сведения о том, что Китай продолжает разработки и противоспутникового оружия, которое впервые было испытано в 2007 году.