Британская авиация нанесла удар по бункеру Каддафи
18:13, 26 августа 2011Мир
1682
Его родной город жестоко сопротивляется
Министерство обороны Великобритании сообщило о нанесении авиаударов по бункеру Муамара Каддафи в его родном городе Сирт, сообщает Радио Свобода. Уточняется, что выпущенные по цели ракеты были оснащены устройствами точного наведения.
Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи исчез во вторник, когда силы повстанцев вошли в Триполи и заняли укреплённые правительственные сооружения.
Сегодня, как сообщается, повстанцы ведут вооружённую осаду Сирта, где встретили ожесточённое сопротивление войск Каддафи. Беспорядочная стрельба слышна и в Триполи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter