Британская авиация нанесла удар по бункеру Каддафи

Министерство обороны Великобритании сообщило о нанесении авиаударов по бункеру Муамара Каддафи в его родном городе Сирт, сообщает Радио Свобода. Уточняется, что выпущенные по цели ракеты были оснащены устройствами точного наведения.

Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи исчез во вторник, когда силы повстанцев вошли в Триполи и заняли укреплённые правительственные сооружения.

Сегодня, как сообщается, повстанцы ведут вооружённую осаду Сирта, где встретили ожесточённое сопротивление войск Каддафи. Беспорядочная стрельба слышна и в Триполи.