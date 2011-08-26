Венгрия будет пускать через границу по отпечатку пальца

С 5 сентября этого года Венгрия начнет выдавать биометрические разрешения на пересечение границы в режиме малого приграничного движения.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил Генеральный консул Венгерской Республики в Ужгороде Йожеф БОЧКАИ.

По его словам, при подписании соглашения об упрощенном пересечении границы между Украиной и Венгрией было предусмотрено, что при наличии технических возможностей Венгерская Республика выдавать разрешения на пересечение границы в режиме малого приграничного движения без наличия загранпаспорта.

«Сейчас такие технические возможности появились», - сказал И.БОЧКАИ.

Он также добавил, что сейчас прекращен прием заявлений в консульствах на получение такого разрешения. Возобновление приема заявлений состоится сразу после того, как начнется выдача разрешений с биометрическими данными.

И.БОЧКАИ также уточнил, какими именно будут эти данные: отпечаток пальца, личная подпись в консульстве и фото.

Генеральный консул Венгрии в Ужгороде добавил, что существующие разрешения на упрощенное пересечение границы будут действительны до окончания их срока действия.

Новые разрешения будут представлять собой пластиковые карточки, их стоимость не будет превышать действующую сегодня, то есть 20 евро.

Также генконсул уточнил, что согласно аналитическим данным, право на разрешение на упрощенное пересечение границы имеют около 600 тысяч украинцев. Сейчас получили такое разрешение около 150 тысяч граждан Украины. «В среднем ежедневно мы принимаем по 120 таких заявлений», - добавил И.БОЧКАИ.

Справка УНИАН. 18 сентября 2007 министры иностранных дел Украины и Венгрии подписали соглашение об упрощенном пересечении границы - с целью упрощения поездок для граждан, проживающих вблизи венгерско-украинской границы, и дальнейшего развития добрососедских отношений между двумя государствами. Разрешение на упрощенный переход границы может получить житель, постоянно проживающий на этой (приграничной) территории минимум 3 года. Разрешение дает право на многократный въезд и пребывание в течение максимум 90 дней в рамках шести месяцев в приграничной зоне другой страны, особенно по социальным культурным, семейным или обоснованным экономическим причинам.

В Закарпатской области расположены два генеральных консульства Венгрии - один в Берегово, второе в Ужгороде.