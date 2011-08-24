Каддафи выступил с радиообращением

Муаммар Каддафи в ночь на среду, 24 августа, выступил с обращением к ливийскому народу в эфире радиостанции Триполи, заявил, что отступление из правительственной резиденции было "тактическим ходом". Каддафи пообещал, что продолжит борьбу против повстанцев и войск НАТО, пока не победит или не примет "мученичество".

Речь транслировалась также в эфире телеканала Al-Orouba TV.

Тем временем отряды повстанцев захватили важный нефтяной порт Рас-эль-Лануф на востоке страны - не повредив нефтяные объекты, замечает Reuters - и ведут бои в стратегически важном городе Сабха на юге страны.

Войска Каддафи отступают в направлении его родного города Сирт. По словам представителя повстанцев покловника Ахмеда Бани, в настоящее время ведутся переговоры с племенными лидерами о сдаче Сирта без боя.

Переходный национальный совет (ПНС) Ливии, сформированный повстанцами в конце февраля в городе Бенгази, в течение ближайших двух дней переберется в столицу страны Триполи, сообщает Reuters со ссылкой на того же полковника.

Глава ПНС Абдель Джалиль заверил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в том, что ливийская оппозиция примет меры для поддержания порядка и национального примирения после падения режима Муамара Каддафи. Как сообщила пресс-служба ООН, Абдель Джалиль говорил с Пан Ги Муном по телефону в связи с взятием повстанцами Триполи.