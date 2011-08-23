Землетрясение в Вашингтоне и Нью-Йорке

Сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в США в штате Вирджиния.

Эвакуированы Капитолий, где заседает американский Конгресс, и Пентагон.

Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 17:51 по UTC (20:51 в Киеве), располагался в 139 километрах от столицы США. Толчки также ощущались в Вашингтоне, Нью-Йорке и в штате Северная Каролина.

Толчки были зафиксированы на глубине 6 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.