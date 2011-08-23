Повстанцы захватили резиденцию Каддафи

Повстанцы, ворвавшиеся после боев на территорию резиденции Муамара Каддафи в квартале Баб-аль-Азизия на востоке Триполи, не обнаружили "никаких следов" Каддафи и его сыновей, сообщает AFP.

"Баб-аль-Азизия целиком находится под нашим контролем, полковника Каддафи и его сыновей там не было. Никто не знает, где он", - заявил ливийский полковник, командовавший штурмом.