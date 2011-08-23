В Канаде прошло пять массовых акций в поддержку Тимошенко

Исполнительный директор Лиги украинцев Канады Борис ПОТАПЕНКО заявляет, что уголовное дело против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО является примером произвола власти в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом он сказал вчера возле Печерского райсуда Киева, который рассматривает дело по обвинениею экс-премьера в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

«Мы, украинцы всего мира, очень обеспокоены происходящим в нашем родном государстве. Дело против Юлии ТИМОШЕНКО – это пример произвола действующей украинской власти. Нам всем сейчас нужно становиться плечом к плечу, чтобы защитить украинцев от таких позорных процессов», - сказал он.

Б.ПОТАПЕНКО также отметил, что в Канаде прошло пять массовых акций в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО, участники которых требовали от украинской власти соблюдать законы и Конституцию.

«Диаспора во всем мире очень обеспокоена ситуацией с соблюдением принципа верховенства права, Конституции и международных норм на нашей Родине», - резюмировал Исполнительный директор Лиги украинцев Канады.