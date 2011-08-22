Польша поставляла оружие ливийским повстанцам?
Минобороны от комментариев отказалось
Польская власть поставляла оружие ливийским повстанцам, которые уже более полугода пытаются свергнуть режим полковника Муамара КАДДАФИ, который руководит Ливией более 40 лет.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня сообщило польское информационное агентство РАР со ссылкой на источники, близкие к правительству.
„Это было сделано при согласии правительства”, - отметил собеседник польского агентства.
РАР сообщает, что Польша поставляла оружие ливийским повстанцам „несколько месяцев назад”, не уточнив, какое именно.
Министерство иностранных дел и Министерство обороны Польши отказались комментировать эту информацию.
Специальную пресс-конференцию в связи с событиями в Ливии сегодня во второй половине дня планирует провести министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ.
Как сообщал УНИАН, в марте глава польского правительства Дональд ТУСК заявлял, что Польша не будет принимать участия в военной операции НАТО против М.КАДДАФИ, ограничившись оказанием гуманитарной помощи пострадавшему в результате вооруженного конфликта мирному населению.
Сегодня мировые информационные агентства сообщили о захвате ливийскими повстанцами столицы Ливии – Триполи – которая была форпостом проправительственных войск и в которой располагается резиденция М.КАДДАФИ.