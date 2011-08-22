Польская власть поставляла оружие ливийским повстанцам, которые уже более полугода пытаются свергнуть режим полковника Муамара КАДДАФИ, который руководит Ливией более 40 лет.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня сообщило польское информационное агентство РАР со ссылкой на источники, близкие к правительству.

„Это было сделано при согласии правительства”, - отметил собеседник польского агентства.

РАР сообщает, что Польша поставляла оружие ливийским повстанцам „несколько месяцев назад”, не уточнив, какое именно.

Министерство иностранных дел и Министерство обороны Польши отказались комментировать эту информацию.

Специальную пресс-конференцию в связи с событиями в Ливии сегодня во второй половине дня планирует провести министр иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в марте глава польского правительства Дональд ТУСК заявлял, что Польша не будет принимать участия в военной операции НАТО против М.КАДДАФИ, ограничившись оказанием гуманитарной помощи пострадавшему в результате вооруженного конфликта мирному населению.

Сегодня мировые информационные агентства сообщили о захвате ливийскими повстанцами столицы Ливии – Триполи – которая была форпостом проправительственных войск и в которой располагается резиденция М.КАДДАФИ.