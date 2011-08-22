Повстанцы захватили сына Каддафи
01:15, 22 августа 2011Мир
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Ливийские повстанцы захватили сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама. Об этом телеканалу "Аль-Джазира" сообщил председатель Национального переходного совета Мустафа Абдель Джалиль.
Он добавил, что с Сейфом аль-Исламом будут обращаться бережно – с тем, чтобы тот смог предстать перед судом.
Местонахождение самого Каддафи неизвестно. Поступают сообщения, что повстанцы вошли на площадь, прилегающую к его резиденции.
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