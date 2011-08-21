Палестинцы согласились прекратить обстрел Израиля
22:11, 21 августа 2011Мир
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Пока неофициально
Все палестинские группировки в Секторе Газа согласились прекратить обстрел Израиля, заявил Associated Press представитель движения ХАМАС.
По его словам, перемирие между группипровками и Израилем вступит в силу вечером в воскресенье.
Как сказал представитель ХАМАС, соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.
Египетский чиновник сообщил палестинцам о том, что Израиль прекратит огонь только в том случае, если палестинские группиировки первыми сделают это, отмечает Газета.ру.
Прекращение огня пока официально не объявлено и израильская сторона пока никак не прокомментировала заявление представителя ХАМАС.
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