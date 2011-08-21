Из Триполи началась эвакуация иностранцев

Из ливийской столицы Триполи эвакуируют иностранцев.

Как сообщает Лента.ру, граждане Великобритании и других стран должны быть вывезены морем на Мальту в течение сегодняшнего дня.

Транспорт за иностранцами прислало мальтийское правительство. Присланное плавсредство - не гражданское судно. В британском МИДе рассказали, что катер должен был отплыть утром в воскресенье, однако до сих пор неизвестно, удалось ли иностранным гражданам покинуть Триполи.

Катером ливийскую столицу должны были покинуть около 10 подданных Великобритании и несколько граждан других стран. Большинство находившихся в Ливии иностранцев, включая граждан России и Украины, были эвакуированы в феврале-марте 2011 года, когда антиправительственные выступления переросли в гражданскую войну.

В ночь на 21 августа ливийские повстанцы начали штурм Триполи.